Gasilci s tehničnim posegom rešili eno osebo

HRPELJE - KOZINA – V petek ob 15.45 se je zgodila prometna nesreča na cesti med Markovščino in Materijo.

Posredovali so gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so zavarovali kraj trčenja, odklopili akumulator vozila, s tehničnim posegom rešili eno osebo, jo oskrbeli do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, jim nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovancev v reševalno vozilo ter očistili cestišče.

Dve poškodovani osebi so odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico.