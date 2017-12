Gasilci in reševalci pomagali onemogli osebi

BREŽICE – V soboto ob 12.10 je bila v Slomškovi ulici v stanovanju onemogla oseba.

Gasilci PGD Brežice so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata in pomagali reševalcem pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Reševalci so jo oskrbeli in prepeljali v brežiški urgentni center.