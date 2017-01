LJUBLJANA – V petek ob 16.30 je na Cesti 13. julija zagorelo v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so ljubljanski poklicni gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka, očistili in pregledali dimniško tuljavo ter prepovedali njeno nadaljnjo uporabo do prihoda pooblaščene osebe.