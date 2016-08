Gasilci pomagali pri oskrbi poškodovane voznice

TROBLJE – V sredo ob 16.42 sta na glavni cesti Slovenj Gradec–Dravograd v naselju Troblje, občina Slovenj Gradec, trčili osebni vozili.

Posredovali so gasilci PGD Slovenj Gradec, ki so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči z Raven na Koroškem pri oskrbi poškodovane voznice, odklopili akumulatorja vozil, počistili razlite tekočine in odstranili vozili s ceste.

Reševalci so ponesrečenko z reševalnim vozilom prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, je poročala uprava za zaščito in reševanje.