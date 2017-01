Gasilci pogasili požar v hiši

ZABUKOVJE – V soboto ob 17.18 je v Zabukovju (občina Kranj) zagorelo v hiši, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZ GRS Kranj in PGD Besnica so ugotovili, da se je vnel lesen obroč okoli krušne peči. Ogenj so pogasili in prostore prezračili.