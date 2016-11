ZGORNJI KOZJI VRH – V ponedeljek ob 15.21 so v Zgornjem Kozjem Vrhu gasilci PGD Radlje ob Dravi z AED nudili moškemu prvo pomoč, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Pomagali so pri oživljanju in oskrbi ter ga z vrvno tehniko prenesli do reševalnega vozila, s katerim so ga reševalci ZRCK Koroške prepeljali na zdravljenje v bolnišnico v Maribor.