Gasilci na pomoč, zgodila se je nesreča

PRESTRANEK – V sredo ob 5.38 se je v Prestranku (občina Postojna) zgodila prometna nesreča z udeležbo enega vozila.

Gasilci PGD Postojna so požarno in prometno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in razsvetlili kraj nesreče. Poškodovana oseba je bila odpeljana v ZD Postojna, poroča uprava za zaščito in reševanje.