Gasilci na pomoč onemogli poškodovani osebi

LJUBLJANA – V ponedeljek ob 16.32 so na Celovški cesti v Ljubljani gasilci GB Ljubljana v stanovanjskem bloku s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem je bila onemogla oseba, ki je padla in se poškodovala. Prevzeli so jo reševalci NMP, jo oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana.