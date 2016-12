Gasilci na pomoč 40-krat na dan

LJUBLJANA – Slovensko gasilstvo je neprekosljivo, smo spoznali (tudi) v preteklih štirih mesecih leta, ki odhaja. Ko smo se v Slovenskih novicah poklonili tej pomembni slovenski znamenitosti in se ob sobotah podrobno in na široko razpisali o ustroju in delovanju prostovoljnega gibanja, ki mu v svetu ni para.



Pod okriljem krovne Gasilske zveze Slovenije se v 120 gasilskih zvezah združuje kar 1348 prostovoljnih gasilskih društev, v katerih deluje prek 162.000 članov, od tega je kar 25 odstotkov mladih, 23 odstotkov pa je članic.



Nadvse pomemben podatek je, da je od vsega članstva skoraj 60 odstotkov operativnih gasilk in gasilcev, kar pomeni skoraj 80.000-glavo armado. V večjih mestih je 13 poklicnih gasilskih enot z okoli 600 poklicnimi gasilci. V nekaj mestih imajo znotraj prostovoljnih gasilskih društev poklicna jedra. V prostovoljnem gasilstvu je v gasilskih društvih in gasilskih zvezah zaposlenih le približno 70 gasilcev, ti opravljajo strokovno-operativne in organizacijske naloge. Ta podatek jasno izpričuje, da gre pri slovenskem gasilstvu za eno najplemenitejših različic človekoljubja.



V Slovenskih novicah, denimo, smo se s prostovoljnim udejstvovanjem in ukrepanjem samo v letu 2016 ukvarjali kar 520-krat. Kar pomeni, da je bilo o prostovoljnem gasilstvu moč prebrati v reci in piši 520 prispevkih. Naš arhiv torej potrjuje, da ni bilo dneva, ko ne bi izvedeli česa o gasilski filantropiji, pa naj bo to, ko je šlo za praznovanja obletnic in proslav ali za njihovo neustrašno pomoč na terenu. Gasilci že zdavnaj ne gasijo le ognjenih zubljev, včasih morajo posredovati pri na videz povsem banalnih dogodkih, ko se je kdo zaklenil ali ko se je visoko na strehi znašla mačka. Prisotni so pri domala vseh naravnih nesrečah.



Resnični pomen in vloga organizacije sta se pokazala, denimo, ob poplavah 18. septembra 2007, ko je na prizadetih območjih pri odpravi posledic poplav sodelovalo več kot 9400 gasilcev, od tega samo v Železnikih več kot 3000.



Po številu sodelujočih izstopajo poplave leta 2010, ki so še zlasti hudo prizadele Ljubljano z okolico, Suho krajino in Posavje. Na intervenciji je sodelovalo več kot 20.000 gasilcev! Ali pri odpravljanju posledic snega, žleda in poplav, ki so nas februarja 2014 tako prizadele. Gasilci so tedaj občanom najprej pomagali z nasveti in opozorili, že kmalu zatem so se pojavile prve intervencije, povezane z odstranjevanjem vej in dreves, ki so klonile pod težo snega in ledu ter padle na cestišča in objekte. Tako so neumorno čistili ceste in reševali objekte, ob izpadih električnega toka pa občanom pomagali pri oskrbi z električno energijo iz elektroagregatov. Večkrat so sodelovali pri reševanju in evakuaciji občanov iz objektov, ki so jih ogrožali plazovi in drevesa. Žledu so sledile poplave, ki so bile najhujše na Planinskem polju, kjer je voda zalila množico stanovanjskih objektov. Na intervencijah je sodelovalo več kot 41.000 prostovoljnih gasilcev, ki so opravili za okoli 334.000 hvalevrednih ur dela.



V tem letu so gasilci do tega trenutka opravili prek 14.000 intervencij, skoraj 40 na dan, na njih je sodelovalo več kot 100.000 gasilcev. Njihova moč še zdaleč ne jenja, je vse močnejša.