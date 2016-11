Gasilci, na pomoč!

DOMŽALE – V četrtek ob 9.08 sta na Pelechovi cesti v naselju Preserje pri Radomljah, občina Domžale, zagoreli lesena obloga in izolacija dimnika.

Gasilci CZR Domžale in PGD Homec so požar pogasili in odstranili poškodovano oblogo ter izolacijo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.