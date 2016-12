Gasilci mirili lastnico stanovanja

RADOVLJICA – V četrtek ob 1.47 se je na Finžgarjevi ulici v Lescah v kuhinji stanovanja močno kadilo zaradi pregretega štedilnika.

Gasilci PGD Lesce, Radovljica in Hlebce so pregledali prostore, štedilnik ugasnili in pomirili lastnico stanovanja.

Do požara ni prišlo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.