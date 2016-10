Gasilci izmed drevja rešili voznika

LOGATEC – Uprava za zaščito in reševanje poroča o že drugi nesreči, v kateri je voznik pristal med drevesi.

Prva se je zgodila ob 4.20, ko so morali reševalci v bolnišnico odpeljati kar pet oseb. Več o hudem trčenju in vzrokih zanj na povezavi.

Ob 8.09 je na regionalni cesti Laze–Logatec, občina Logatec, voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča med drevesa.

Posredovali so gasilci PGD Cerknica, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in vozilo potegnili na cesto.

V nesreči se je poškodovala ena oseba. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči iz Logatca.