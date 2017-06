Gasilci iz vozila rešili eno osebo

RODINE – V ponedeljek ob 23.33 je v naselju Rodine (občina Žirovnica) osebno vozilo zapeljalo s ceste v jarek. Gasilci GARS Jesenice so kraj dogodka zavarovali, iz vozila rešili eno poškodovano osebo in pomagali reševalcem NMP pri oskrbi. Eno osebo so prepeljali v bolnišnico na Jesenice. Na vozilu so odklopili akumulator in kraj nesreče osvetlili. Pomagali so tudi pri nalaganju vozila na vozilo vlečne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V nesreči sta bili sicer poškodovani dve osebi.