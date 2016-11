Gasilci gasili in premetali pol kubika drv

ČRNOMELJ – V ponedeljek ob 20.47 je na Semiški cesti v Črnomlju v kurilnici stanovanjske hiše zagorela izolacija na grelniku za vodo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Pred prihodom gasilcev PGD Črnomelj so lastniki požar omejili, gasilci pa so ga dokončno pogasili. Gasilci so še pregledali prostor s termokamero, premetali pol kubičnega metra drv in prezračili prostore.