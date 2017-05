Gasil zublje in končal v bolnišnici

LESKOVEC V PODBORŠTU – Sevniški policisti so bili v soboto malo pred 20. uro obveščeni o požaru v kraju Leskovec v Podborštu. Goreti je začelo v drvarnici, ogenj pa se je razširil na gospodarski objekt in stanovanjsko hišo. Še pred prihodom gasilcev je ogenj skušal pogasiti 36-letnik, ki se je med gašenjem opekel. Reševalci so ga odpeljali v novomeško bolnišnico in po prvih informacijah ni v smrtni nevarnosti.

Policisti okoliščine požara še preiskujejo, prve ugotovitve pa kažejo, da je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi.