Gasil požar in se nadihal dima

LEVPA – Ob 21.17 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o požaru v delavnici stanovanjskega objekta v naselju Levpa. Policisti so ugotovili, da je bil vzrok požara napaka na nadometni električni napeljavi, pri čemer se je vnel starejši lesen zvočnik.

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da je lastnik objekta požar pogasil še pred prihodom gasilcev. Pri gašenju se je nadihal tudi nekoliko dima, zato so mu reševalci nudili prvo pomoč in ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Na kraj požara so bili napoteni tudi gasilci PGD Avče, PGD Kanal in JZ GRD GE Nova Gorica. Zaradi požara je nastala manjša materialna škoda.