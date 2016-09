Ganljiva sporočila za umrle v letalski nesreči na Bovškem

ŽALOST DO NEBA

BOVEC – Tri mlada življenja so včeraj ugasnila v letalski nesreči na Bovškem. Po neuradnih podatkih so umrli Denis Kalamar, Gregor Šömen in Goran Trajbarič. Prav zadnji naj bi bil pilot.

Mnogi se od njih poslavljajo prek družabnih omrežij in kar ne morejo verjeti, da jih ni več. Ivana je na Goranov facebook zid zapisala: »Še en prijatelj, še en športnik, smučar in trener v St. Moritzu. Modro oko, vedno nasmejano, počivaj v miru. Žalostna sem zaradi tebe.« Lorenzu je bilo v čast poznati Gorana: »Močno te bomo pogrešali. Vedno boš z nami. Visoko letaj, prijatelj moj.« Bjoerena je žalosten, saj je še ena dobra duša zapustila svet.

Poznala ga je tudi bivša barovka

Oglasila se je tudi javnosti znana Suzana Zeković, ki je nastopala v resničnostnem šovu Bar. »Neizmerna žalost ... Zelo te bom pogrešala, Goran Trajbarič ... Počivajte v miru ... Ne morem dojeti, da je to res. R. I. P.«

Bogdan prijateljem, kot mnogi drugi, želi, naj počivajo v miru: »Letite kot angeli, bodite angeli! R. I. P.« Aleš je bil danes dogovorjen z Goranom: »Ne morem verjeti, da SMS pravi, da se danes dobiva, zdaj pa odpadejo tudi vsa nadaljnja srečanja. Hvala ti za vse, Goran.«

Matej je v šoku. Za Denisa je napisal: »Šok, še pred dnevi smo 'gučali'. R. I. P.« Anita ga bo pogrešala: »Počivaj v miru!«

Rojstni dan?

Fotografija, ki jo je včeraj na družabnem omrežju objavil Denis Kalamar, razkriva, da so leteli nad Bledom, s seboj pa so imeli tudi balon, na katerem je bilo izpisano vse najboljše.



Foto: Facebook