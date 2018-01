Gabrijelino smrt bo odslužil z delom

MURSKA SOBOTA – Ker je 54-letni Branko Škafar iz Bratoncev že na predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču v Murski Soboti priznal, da je povzročil prometno nesrečo, v kateri je življenje izgubila ena oseba, je bil hitro končan tudi sodni postopek. Doletela ga je kar mila sankcija, saj se je s pomočjo zagovornika, odvetnika Lovra Pratnekarja, sporazumel s tožilstvom, da kazen odsluži z družbenokoristnim delom, če prizna krivdo. Okrožni sodnik Branko Palatin se je s sporazumom strinjal in ga potrdil. Okrožna državna tožilka Janja Rogan je za Škafarja predlagala, da se mu za priznanje krivde izreče 14 mesecev zapora, ki naj ga izvrši z delom v splošno korist. Pod nadzorom Centra za socialno delo Murska Sobota ga bo opravljal natanko 840 ur. Ob tem Škafar, oče dveh polnoletnih otrok, šest mesecev ne bo smel upravljati vozila kategorije B, ker je v osebnem stečaju in prejema minimalno plačo, pa ga je sodišče oprostilo plačila stroškov sodnega postopka.

Škafarju je tožilka Roganova očitala, da je v torek, 20. junija 2017, ob 8.37 v kraju Lipovci na regionalni cesti med Beltinci in Mursko Soboto povzročil hudo prometno nesrečo. Kot voznik osebnega avtomobila je namreč na označenem prehodu trčil v 67-letno peško. Ta je dobila hude telesne poškodbe in je bila v smrtni nevarnosti. Skoraj poldrugi mesec pozneje, 2. avgusta, pa so pomurski policisti dobili obvestilo iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, da je nesrečnica kljub trudu zdravnikov umrla. To je bila Gabrijela Nada Pertoci, domačinka iz Lipovcev, ki je pravilno prečkala cesto na prehodu pri bencinskem servisu v bližini silosov.