Francoz je Brazilko skrival v avtu

UJELI SO GA

SLOVENSKA VAS – V nedeljo popoldne so na mejnem prehodu Slovenska vas na vstopu v državo kontrolirali državljana Francije, ki se je tja pripeljal z osebnim avtomobilom. V postopku mejne kontrole so policisti temeljito preverili tudi njegovo vozilo in v njem odkrili državljanko Brazilije brez potnega lista.

Vozniku so zaradi pomoči pri izognitvi mejne kontrole pri prestopu državne meje izrekli globo 1000 evrov. Državljanki Brazilije so zaradi izognitve mejni kontroli izrekli globo 200 evrov in jo napotili nazaj na Hrvaško, da si na diplomatsko-konzularnem predstavništvu uredi potovalne dokumente.