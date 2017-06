FOTO: Zvonko na prehodu spregledal Sonjo, v bolnišnici je umrla

MURSKA SOBOTA – Ker je Zvonko Kolar z Zgornje Polskave priznal, da je 2. avgusta lani okoli 8.25 povzročil prometno nesrečo, v kateri je ena oseba umrla, se je sojenje zoper njega končalo že na predobravnavnem naroku. Sodnik okrožnega sodišča v Murski Soboti Stanislav Jug mu je namreč v skladu z dogovorom med tožilstvom in obrambo prisodil najblažjo možno kazen, in sicer deset mesecev zapora ter prepoved vožnje vozil B-kategorije za dobo šestih mesecev. Zaporna kazen bo izvršena tako, da bo Kolar za vsak dan kazni moral opraviti dve uri (skupaj 600 ur) družbenokoristnega dela. Obtoženega so glede na njegovo gmotno stanje oprostili plačila sodnih stroškov. Omenjena kazen je sicer še nižja, kot jo je v primeru priznanja krivde predlagala okrožna državna tožilka Anica Šoštarič. Predlagala je namreč leto dni zapora oziroma 750 ur dela v splošno korist ter prepoved vožnje vozil B-kategorije v trajanju osmih mesecev. Toda glede na zdravstveno stanje obtoženega, ki je že leto dni na bolniškem dopustu in hodi na obsevanja, se je sodnik Jug na predlog obtoženega in njegovega zagovornika, odvetnika Silva Godiča, odločil za nekoliko milejšo sankcijo.



Samostojni podjetnik za peko in prodajo palačink, ki je moral prekiniti svojo dejavnost, v zadnjem letu prejema le dobrih 500 evrov na mesec, živi z mamo, večino sredstev pa nameni za stroške zdravljenja. Tožilka Šoštaričeva in odvetnik Godič sta se že pred začetkom obravnave dogovorila za priznanje krivde in predlagano sankcijo, a je zagovornik tik pred obravnavo v spis vložil zdravniško spričevalo, ki potrjuje hudo bolezen obtoženega, ter predlagal, da mu glede na zdravstveno stanje omilijo sankcijo. »Zelo mi je žal, da se je to zgodilo, še posebno v domačem kraju. Sploh ne vem, kaj se je pravzaprav zgodilo, mislim, da me je sonce nekoliko zaslepilo. In še pred prihodom reševalcev sem poskušal pomagati. Pozneje sem se šel svojcem opravičit in izreč sožalje, pa tudi zdaj sem v dobrih odnosih z njimi, še zlasti s sestro pokojne. Nič mi ne zamerijo. Žal se čas in dogajanje ne moreta zavrteti nazaj in zdaj ne morem ničesar spremeniti. Bil bi najbolj srečen človek, če se to ne bi zgodilo, kajti še zdaj ne morem spati, ko pa peljem čez prehod za pešce, kjer se je nesreča zgodila, me enostavno stiska pri srcu,« je med drugim dejal 50-letni Kolar in mirno sprejel izrečeno sankcijo. Že v preiskavi je povedal, da je vozil po cesti, ki jo je dobro poznal, saj se je tod peljal vsak dan. Vozil je od 40 do 50 km/h in deset metrov pred prehodom je pogledal na obe strani, a pešcev preprosto ni videl. Poleg bolezni sta bili zanj olajševalni okoliščini, da pred vožnjo ni pil alkohola in da je vozil v mejah dovoljenje hitrosti.



Tožilka Anica Šoštarič mu je sicer očitala, da je 2. avgusta lani na Mariborski ulici na Zgornji Polskavi povzročil prometno nesrečo iz malomarnosti. Med vožnjo z osebnim avtomobilom od Slovenske Bistrice proti Framu je na prehodu za pešce trčil v 59-letno Sonjo Vidičevič, ki je pravilno prečkala vozišče z njegove desne proti levi. Peško, ki je utrpela hude poškodbe glave in drugih delov telesa, so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, od koder pa so ob 10.45 sporočili, da je zaradi prehudih ran umrla.