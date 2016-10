FOTO: Župana popljuval in pretepel

ŠKOCJAN – Presekana spodnja ustnica Jožeta Kaplerja, župana občine Škocjan, še vedno spominja na četrtkov incident v prostorih občine, ki se je končal s fizičnim napadom 18-letnega Roma na župana. »Ko sem videl, da gre proti meni, sem se umikal, nekaj udarcev mi je uspelo prestreči, a enkrat me je s pestjo udaril prav v ustnico in mi jo presekal,« je zavzdihnil Kapler.



Zgodilo se je v četrtek dopoldne. Na občini so imeli sestanek, ko sta do župana prišla 40-letna Dunja Kočevar in njen komaj polnoletni sin iz Dobruške vasi. Dunja je hitela, da ve, da je bila občinska uslužbenka v romskem naselju zaradi vode, tistega dopoldneva so namreč v romskem naselju postavljali zbiralnike za vodo. Rominja je začela govoriti, da se gre občinska uslužbenka politiko, in ko jo bodo dobili, jo bodo nabili, da bo že videla. Jasne grožnje torej, proti katerim pa je župan nastopil odločno: groženj in žalitev ne dovoli, je pa Romoma pojasnil, da so zabojniki za vodo vladni, ne pa občinski projekt.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«