FOTO: Znana ljubljanska restavracija v plamenih

LJUBLJANA – Danes ob 3.33 so gasilci prek regijskega centra za obveščanje prejeli poziv, da gori gostinski objekt v Dravljah (o tem smo že poročali v članku FOTO: Zagorelo ostrešje restavracije v Ljubljani ). Po prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da gori celotno ostrešje in da je požar že polno razvit. Vsi stanovalci so se na srečo že sami pravočasno umaknili iz gorečega objekta. Preventivno so odredili še evakuacijo dveh sosednjih objektov.

»Takoj smo pričeli gasiti in požar kmalu lokalizirali. Prebivalci sosednjih hiš so se tako lahko varno vrnili v svoje domove. Sledilo je odkrivanje kritine in gašenje manjših žarišč. Enota iz društva PGD Črnuče je bila zaradi več sočasnih intervencij vpoklicana na dežurstvo v Gasilsko brigado Ljubljana. Požar je sedaj v celoti pogašen, trenutno poteka prekrivanje strehe s PVC-folijo. Skupaj je sodelovalo kar 54 gasilcev z 12 vozili iz ljubljanske gasilske brigade ter prostovoljnih gasilskih društev PGD Dravlje, PGD Šentvid in PGD Vižmarje-Brod,« sporočajo gasilci GB Ljubljana.