FOTO: Znana identiteta trupla, bili smo na kraju sumljive smrti

LENART – Včeraj, 20. avgusta, ob 22.46 je reševalna služba obvestila PU Maribor, da je v okolici Lenarta umrl 57-letni moški .

»Na kraj so bili poslani policisti PP Lenart, ki so pri izvedbi prvih nujnih ukrepov ugotovili, da je bil poškodovan z ostrim predmetom. Z opisanimi okoliščinami sta bili seznanjeni dežurna državna tožilka in dežurna preiskovalna sodnica, ki je vodila ogled kraja ter odredila sodno obdukcijo. Policisti pri izvedbi procesnih opravil še ugotavljajo, ali je moški umrl zaradi nasilja,« poročajo mariborski policisti.

V zvezi s tem so danes ob 3.40, 60-letnemu moškemu odvzeli prostost.