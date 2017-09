FOTO: Zmečkana avtomobila, cesta zaprta

MISLINJA – V soboto ob 12.28 je prišlo do trka osebnih vozil na glavni cesti med Mislinjo in Velenjem v Hudi luknji (občina Mislinja).



Kot smo poročali, so posredovali gasilci PGD Slovenj Gradec, ki so usmerjali promet, pomagali pri odstranjevanju vozil in očistili vozišče. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.



Bralec Klemen nam je poslal tudi fotografije s kraja nesreče.

Če ste tudi vi opazili kaj zanimivega, uporabite spodnji obrazec.