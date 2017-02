FOTO: Zlatka Olah: 9. marca  bom zagorela kot bakla!

PIRAN – Šestinpetdesetletna Zlatka Olah ima po devetih letih vsega dovolj. »Nihče me ne sliši, tisti, ki so mi storili krivico, me ne vidijo, mimo mene hodijo, kot da sem garjav pes,« nam je v hudi duševni stiski, v kateri se je znašla in iz katere ne vidi druge poti kot samomor, povedala mati hčerke Done in babica dveh šoloobveznik otrok, vnukinje in vnučka.

Z Zlatko smo se sestali v četrtek dopoldne pred Okrajnem sodiščem v Piranu, kjer z izjemo sodnih počitnic stavka leto in pol, sleherni delovni dan. Vidno obupano nam je do potankosti opisala svoj načrt o javnem zažigu, kje bo to storila in koliko dni je še pripravljena čakati.

