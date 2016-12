FOTO: Zjutraj v potoku naleteli na tako zmečkani prizor

Policisti so zjutraj naleteli na tak prizor. Foto: PU Kranj

VOLČA – Uprava za zaščito in reševanje poroča o prometni nesreči, ki se je zgodila ob 6.09 na cesti Volča–Podobeno v občini Gorenja vas - Poljane.

Kot je razvidno s fotografije, je bilo v potoku osebno vozilo. Gasilci PGD Škofja Loka in Poljane so ga iz potoka izvlekli na cestišče in preventivno pregledali okolico.

Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos poroča, da je zjutraj voznica v Volči na spolzki cesti izgubila nadzor nad avtomobilom in zapeljala v potok. Cesta je bila po poročanju policista posuta in ob prilagojeni vožnji povsem varna za promet.