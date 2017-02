FOTO: Življenje brutalno pretepenega fanta visi na nitki

PODBOČJE – Danes ponoči so policisti prejeli anonimni klic, v katerem je prijavitelj opozoril na posnetek pretepa, ki naj bi bil objavljen na družbenem omrežju. O njem smo pisali v članku FOTO: Slovenija v šoku: pretepenega moškega krvavega snemal in objavil na facebooku .

Policisti in kriminalisti so takoj začeli ugotavljati okoliščine, identiteto vpletenih oseb na posnetku kot tudi kraja, kjer naj bi se pretep zgodil. Okoli 4. ure so v okolici Podbočja na območju Krškega na travniku našli hudo pretepeno žrtev in takoj poklicali reševalce. Ti so 26-letnega moškega odpeljali v novomeško bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Po podatkih iz bolnišnice je žrtev zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti.

Novomeški kriminalisti so že v dopoldanskih urah upravljavcu družbenega omrežja podali pobudo za odstranitev posnetka s spletnih strani.

Policisti in kriminalisti so zaradi kaznivega dejanja odvzeli prostost osumljencema, starima 20 in 29 let. S kazensko ovadbo ju bodo predvidoma jutri privedli k preiskovalnemu sodniku.

»Intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka, zato več podrobnosti v tem trenutku ne moremo posredovati,« so sporočili iz PU Novo mesto.

