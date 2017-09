FOTO: Židana prijeli v gostilni

LJUBLJANA – Policisti so v sredo popoldne v Novem Polju na podlagi anonimnega obvestila izsledili iskano osebo, za katero je okrožno sodišče v Ljubljani izdalo tiralico. Zaradi zdravstvenega stanja je v bolnišnični oskrbi, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Le dan prej, in sicer v torek, smo v Slovenskih novicah ekskluzivno objavili zgodbo o nekoč uglednem menedžerju, ki je zdaj postal obraz z mednarodne tiralice. Na okrožnem sodišču so se namreč že več kot 14 mesecev mučili, da bi za zapahe spravili nekdanjega direktorja zdravstvenega doma Vrhnika Emila Židana, ki so ga leta 2014 obsodili na leto in pol zapora, višje sodišče pa je kazen zvišalo na dve leti.

