FOTO: Zgodilo se je na božični večer

ZGORNJI KOCJAN – V petek, ko so se vsi ljudje dobre volje pripravljali na božični večer in ko so se mnogi verniki pripravljali na odhod k polnočni maši po cerkvah, se je na gornjeradgonskem območju pripetila tudi prometna nesreča.

Ob 18.07 se je namreč na Zgornjem Kocjanu (občina Radenci) osebno vozilo prevrnilo na streho. Vse skupaj se je vseeno končalo srečno, saj poškodovanih ni bilo, tako da reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Gornja Radgona ni bilo treba posredovati.

Gasilci PGD Gornja Radgona so postavili vozilo na kolesa in očistili kraj nesreče, policisti pa ugotavljajo, kaj je bil vzrok za nesrečo.