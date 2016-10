FOTO: Ženska v hudi nesreči pri Ljubljani umrla, moški nepoškodovan

TURJAK – Danes okoli 8.30 so ljubljansko policijsko upravo obvestili o prometni nesreči na regionalni cesti Turjak–Rašica, v kateri je ena oseba umrla.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 58-letna voznica fiat punta vozila iz smeri Turjaka proti Rašici ter v dolgem desnem ovinku domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubila nadzor nad vozilom, ki ga je zaneslo na nasprotnosmerno vozišče, kjer je trčilo v tovorno vozilo, ki je takrat pravilno pripeljalo iz nasprotne smeri.

V nesreči je voznica osebnega vozila utrpela tako hude poškodbe, da je umrla na kraju nesreče, 26-letni voznik pa v nesreči ni bil poškodovan.

Ogleda kraja nesreče sta se udeležili preiskovalna sodnica in dežurna tožilka. V času ogleda in odpravljanja posledic je bila cesta na omenjenem odseku zaprta, urejen je bil obvoz, so sporočili iz PU Ljubljana.