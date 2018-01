FOTO: Zelo znan krajan in podjetnik z motornimi sanmi v smrt

GOLTE – V petek zvečer, nekaj minut po 21. uri, so bili v Upravi RS za zaščito in reševanje obveščeni, da se je na pobočju Golt v občini Mozirje pri rekreativni vožnji z motornimi sanmi smrtno poškodovala ena oseba. Takoj so bili tja napoteni reševalci nujne medicinske pomoči in tudi mozirski gasilci, ki so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, pomagali pristojnim službam pri ogledu in pomagali prenesti truplo nesrečnika do vozila pogrebne službe. Kot smo izvedeli, se je vse dogajalo že v trdi temi, ob tem pa je na območju Golt pihal zelo močan veter, zato je vsem, ki so bili tam, mraz prišel do kosti.



Že v jutranjih urah se je po Mozirju hitro razvedelo, da se je s svojimi motornimi sanmi smrtno ponesrečil zelo znan krajan in podjetnik Marjan Benda.



