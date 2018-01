FOTO: Zdrsnila s ceste, take so posledice

MISLINJA – Ob 10.35 se je na Gozdarski cesti zgodila prometna nesreča. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, je voznica z osebnim vozilo zdrsnila s ceste in se prevrnila na streho.

Posredovali so gasilci PGD Slovenj Gradec, ki so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč delavcem vlečne službe, ki so osebno vozilo postavili nazaj na kolesa in cestišče.