FOTO: Zdrsnil s ceste, dva poškodovana

LENDAVA – Policisti PU Murska Sobota so v četrtek ob 17.42 obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila med Črenšovci in Hotizo, v občini Lendava. Voznik je iz neznanega vzroka z osebnim vozilom zdrsnil s cestišča.

Poleg reševalcev in policistov so na kraju nesreče posredovali gasilci IGE Nafta Lendava. Prizorišče so zavarovali in odklopili akumulator.

V nesreči sta se poškodovali dve osebi. Oskrbeli so ju reševalci nujne medicinske pomoči iz Lendave.