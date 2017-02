FOTO: Zdravnik, ki je sprejel pretepenega: Uro in pol smo mu nudili prvo pomoč

Bojan Kostič je vodil ekipo zdravnikov, ki so pretepenemu prvo pomoč nudili kar uro in pol. Foto: voyo.si

NOVO MESTO – Po krutem napadu, ki je pretresel vso državo, se napadeni 26-letnik v ljubljanskem kliničnem centru še vedno bori za življenje. Za 24ur zvečer je spregovoril Bojan Kostič, zdravnik, ki je v novomeški bolnišnici sprejel hudo poškodovanega 26-letnika. »Ugotovili smo, da je bil resno življenjsko ogrožen, sprožili smo postopek reanimacije in vse nadaljnje diagnostične postopke. Takrat smo ugotovili, da gre za hudo poškodbo glave. Prvo pomoč smo mu nudili kar uro in pol. Z rešilnim vozilom in v spremstvu anesteziološkega tima smo ga nato prepeljali v UKC Ljubljana.«

Po neuradnih informacijah je do napada prišlo, ker naj bi bil napadeni zmerjal napadalčevo mater. Moški so menda stari znanci policije, to, da so enega od njih policisti že obravnavali, pa je potrdila tudi predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik.

Fantje se baje med sabo dobro poznajo, njihovi znanci pa so povedali, da je napadenec nekaj časa celo živel v hiši enega od napadalcev.