FOTO: Zavrnila ga je, nato je zagorelo

MARIBOR – »Ne sme slikat',« je v majhni sodni dvorani mariborskega okrožnega sodišča kričal 65-letni Peter Damiš, ko ga je v objektiv lovil fotoreporter. Istočasno je sodnica Vanja Verdel Kokol možakarju razlagala, da je njegovo snemanje odobrilo vrhovno sodišče. Upokojenec se je komaj umiril, nato pa na dolgo in široko začel razlagati zgodbo, da je nedolžen: »Ni res, kar se mi očita. Vse je ena velika laž. Naj me sodišče obsodi, če sem kriv, a naj bo vse skupaj pošteno.« Ker se je pred sodiščem včeraj odvijal predobravnavni narok, so navzoči pričakovali priznanje in hiter konec. Okrožna državna tožilka Ivanka Slana je bila pripravljena kazen spustiti na minimalno pogojno kazen šestih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, a tudi to ni zadostovalo za priznanje.

