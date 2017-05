FOTO: Zastoj je dolg že 13 kilometrov

VRHNIKA – Na primorski avtocesti se je malo pred 8. uro zgodila prometna nesreča , v kateri je bilo udeleženih več vozil.

Po zadnjih podatkih prometnoinformacijskega centra sta med Vrhniko in cestninsko postajo Log v smeri Ljubljane zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka samo po odstavnem pasu, nastal pa je tudi daljši zastoj – do 17 kilometrov.

Gneča pa je zaradi preusmeritve prometna nastala tudi na regionalni cesti. Bralec Urban nam je sporočil, da 20-kilometrsko pot do Ljubljane premaguje že dve uri. »Nad avtocesto sem obupal, a žal na vzporedni magistralki ni nič bolje. Edina svetla točka je ta, da imam tako priložnost opazovati lepo slovensko krajino,« nam je zaupal Urban.

Vozniki osebnih vozil naj uporabijo obvoz po cesti Logatec–Vrhnika–Brezovica ali Unec–Cerknica–Rakitna–Ig–Ljubljana. Zastoj je nastal pred Vrhniko tudi proti Kopru, saj nekateri vozniki opazujejo kraj nesreče, so še zapisali.