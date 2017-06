FOTO: Zasegli so ga na meji

OBREŽJE – Na mejni prehod Obrežje je v nedeljo zvečer na vstop v Slovenijo pripeljal voznik range roverja.

Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Ugotovili so, da so identifikacijske oznake vozila prenarejene. Avtomobil so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.