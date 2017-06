FOTO: Zasegli skoraj 10 kg marihuane

GRUŠKOVJE – Finančni preiskovalci so na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje zasegli skoraj 10 kg marihuane. Hrvaški državljan jo je tihotapil v osebnem rent-a-car vozilu znamke Škoda Octavia s hrvaškimi registrskimi tablicami. Marihuano je skril v za to prirejen prostor v prtljažniku so sporočili s PU Maribor.



Nadaljnji postopek so prevzeli kriminalisti, ki so z analizo ugotovili, da je v zavojih res prepovedana substanca z neto težo 9.564,97 grama. Hrvaškega državljana so s kazensko uvadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Za očitano kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od enega do desetih let.