FOTO: Zarja je bila naše pogumno dekle

KRANJ – Modrost razloži, da je več smisla v skoku kobilice kot v prehojeni poti človeka, ki se samo enkrat ni odrinil in preskočil dela svoje poti. Zarja Černilogar, ki je prejšnjo soboto tragično izgubila življenje pod Malim gradom v Kamniku, je zagotovo večkrat odskočila. Ne le da bi preskočila del poti, tudi do zvezd se je odrivala v svojih športnih sanjah, ki jih je uresničevala s pridnostjo in predanostjo. Kolesarski šport je izgubil dekle, ki je tako člane moštva Unior Tools Team kot tudi nasprotnike na športnih prizoriščih navduševala s pozitivno energijo.

