FOTO: Zarečica: v požaru jih je devet zgorelo, tri so rešili

ZAREČICA – V nedeljo ob 19.36 je v naselju Zarečica, občina Ilirska Bistrica, zagorelo gospodarsko poslopje, v katerem so bili krave, večje število bal in osebni vozili.

Gasilci PGD Ilirska Bistrica, Knežak, Podgora - Podgraje, Vrbovo in Podgrad so požar pogasili, rešili tri krave iz hleva, razmetali bale sena in jih zalili z vodo ter pomagali pri sanaciji pogorišča.

V požaru so zgoreli gospodarsko poslopje, dve osebni vozili, več bal sena in devet krav.

Pri sanaciji so sodelovali pogodbeniki civilne zaščite iz Ilirske Bistrice. Kraj dogodka sta si ogledala policija ter poveljnik civilne zaščite iz Ilirske Bistrice, je poročala uprava za zaščito in reševanje.