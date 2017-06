FOTO: Zaradi psa v Zalogu umoril Jana?

ZALOG – Življenje prebivalcev Delavske ulice v Zalogu se je po petkovem tragičnem sosedskem sporu že počasi vrnilo na stare tirnice. Seveda jim bo petkovo opoldne, ko so pridrveli policisti, zaprli območje ter priprli Slobodana Bobića, ostalo v spominu. Le kako jim ne bi, če pa je ena izmed domačink pred hišo št. 7 opazila moškega, ki je hodil ves okrvavljen in s sekiro v roki.



Ko smo se čez en dan vrnili na kraj dogodka, sosednje niso bili prav zgovorni. Dalo se je čutiti, da o sporu med Bobičem in pokojnim Janom Šoškom kar nekaj vedo, a več kot par besed od njih nismo slišali. Še vedno ni jasno, zakaj se je 50-letni Bobić s sekiro znesel nad 50-letnim sosedom. Slišali smo, da naj bi se prepirala zaradi skupnega vhoda v vrstno hišo. Tudi to, da je imel Šoško, ki je bil invalid brez noge s protezo, motor in da ga je ves čas »navijal«. Pa tudi, da je treniral boks.

