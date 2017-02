FOTO: Zaradi prostitutk trije v zapor

LJUBLJANA – Za organizatorje prostitucije, najstarejše obrti na svetu, je lahko ta dejavnost dober posel. Komenčanu Milanu Zupančiču je tako skupaj s še štirimi pomočniki od novembra 2010 pa do sredine novembra 2012 uspelo zaslužiti 852.072 evrov, kolikor znaša protipravna premoženjska korist. Tako je ugotovil petčlanski sodni senat, ki mu je predsedovala ljubljanska višja sodnica Katarina Turk Lukan. Ta je Zupančiča kot glavnega vodjo hudodelske združbe, ki je organizirano delovala v treh razvpitih nočnih lokalih, v Cabaretu v Turjaku, Boleru v Trebnjem in Antoniu v Komnu, in v katero je bilo vključenih kar 51 deklet, poslala za pet let v zapor. Drugi v verigi Darko Vukomanović se v zapor seli za tri leta in pol, Zlatko Galijašević, natakar v Cabaretu in tudi vodja lokala, za leto in šest mesecev, četrta obtožena Jasna Vukmir (zadolžena je bila za vodenje financ in računovodske posle) pa jo je odnesla s pogojno zaporno kaznijo leta in pol s preizkusno dobo štirih let. Edini, ki je dejanje priznal, je bil Zlatko Planjšek, ki si je s tožilstvom izpogajal pogojno kazen v višini treh let zapora s preizkusno dobo petih let.



Sodišče četverici, glede na vse zbrane dokaze, med drugim posnetke telefonskih pogovorov med njimi (iz njih se po besedah Turk Lukanove vidi, da se Vukomanović boji Zupančiča in da je pazljiv v govoru z njim, skratka »bil je šef, in o tem ni dvoma«), ni verjelo, ko so trdili, da o prostituciji ne vedo nič. Pri tem so dopuščali možnost, da bi ženske, ki so bile zaposlene kot barske plesalke, imele zasebne obiske in da so jim gosti plačevali za spolne storitve. Na roko jim niso šli niti posnetki videonadzornih kamer, ki kakšnega posebnega plesnega dogajanja v lokalu niso posnele, razen na enem, na katerem se je, kot je povedala sodnica, »nekaj deklet izmenjalo na štangi«. Pa tudi ne izpoved ene od izkoriščenih deklet, ki je med drugim povedala, da je morala s strankami spiti šest lady drinkov (naročilo tega je bil nekakšen ključ do seksa, ki je znašal od 100 do 150 evrov) na dan, iz njenega žepa pa je šel denar tudi za nastanitev, čiščenja lokala, kazni za nekakšne prekrške ter neke vrste odškodnino, če si je privoščila dopust.



Obtoženi so jo glede na to, da je tožilka samo za Zupančiča predlagala 12 let zapora, za Vukomanovića deset, za Galijaševića pet let in šest mesecev ter za Vukmirjevo šest let, na koncu še dobro odnesli. Petčlanski senat namreč ni sledil predlogu tožilke, da gre v tem primeru za trgovino z ljudmi, ampak za zlorabo prostitucije, ker, kot je pojasnila sodnica, obtoženi z dekleti niso razpolagali, saj so ta sama prišla v Slovenijo, nekatera so se tukaj poročila, če bi to hotele, bi delovno mesto barske plesalke lahko tudi zapustile. Zupančič, ki mu je sodišče odmrznilo premoženje, bo moral poleg 852.000 evrov, zmanjšanih za dobrih 24.000 evrov zasežene gotovine, plačati še 34.109 evrov denarne kazni, Vukomanović pa 10.230 evrov.