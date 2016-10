FOTO: Zaradi nesreče na obvoznici več gasilskih vozil in zastoji

LJUBLJANA – Zaradi prometne nesreče, po poročanju uprave za zaščito in reševanje se je pripetila v krožišču Tomačevo ob 6.45, je na ljubljanski obvoznici močno oviran promet, kot pričajo posnetki Darsovih spletnih kamer, pa je na obvoznici tudi več gasilskih vozil.

Dars na svojem prometnoinformacijskem portalu poroča, da je zaradi prometne nesreče pred priključkom Nove Jarše proti Zadobrovi zaprt vozni pas, pred krožiščem Tomačevo iz smeri Žal proti obvoznici pa je oviran promet.

Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici Koseze–Bežigrad, Nove Jarše in od razcepa Zadobrova proti Kosezam ter na izvozu Ljubljana Vič proti Dolenjski, na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo in na cestah Mengeš–Trzin, Naklo–Kranj, Celje–Štore, Slivnica–Hoče–Maribor, Dolsko–Šentjakob–Ljubljana, Medvode–Ljubljana in Škofljica–Ljubljana.