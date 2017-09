FOTO: Zaradi goste megle strmoglavila zrakoplova

NOVA GORICA – V torek ob 17.56 so bili policisti obveščeni o kar dveh strmoglavljenjih žirokopterjev na območju Črnega roba in hriba Hoje na Ajdovskem.

Takoj po prejetju prijave so bili na kraj prve letalske nesreče na območju Idrije napoteni policisti PP Idrija, ki so odšli do naselja Zadlog in nato nadaljevali pot v smeri Mala Gora–Kovk ter peš po gozdni vlaki, ki vodi strmo navkreber proti Črnemu robu. Med hojo so glasno pozivali in poskušali vzpostaviti stik s ponesrečenimi. Že po približno petih minutah so zaslišali povratne klice z gozdnega pobočja. Nadaljevali so iskanje po težko prehodnem gozdnem terenu in nato na strmem ter nedostopnem gozdnem pobočju Črnega roba našli udeleženca letalske nesreče (zakonca), ki sta bila nepoškodovana, in sicer 56-letno žensko in 61-letnega moškega, oba državljana Češke, poroča PU Nova Gorica.

Zrakoplov je skupaj s še petimi vzletel v kraju Kunovice. V petih zrakoplovih sta leteli po dve osebi, med potjo pa so imeli krajši postanek. Med preletom goratega območja med Idrijo in Ajdovščino so preleteli gosto meglo, kjer je bila vidljivost nična, zaradi težkih razmer pa niso imeli pogleda na okolico. Čeha sta z žirokopterjem trčila v krošnjo drevesa, temu pa je sledil padec na tla.

Takoj po nesreči sta ponesrečenca obvestila vodjo odprave, ki je poklical pristojne službe za pomoč in reševanje. Prav tako sta reševalce seznanila še o nesreči drugega zrakoplova (dva žirokopterja od petih sta pristala na letališču Ajdovščina). Na kraju so posredovali tudi člani PGD Idrija in Črni Vrh ter reševalci GRS Tolmin (skupno 34 ljudi), ki so ju pospremili do vozila ZD Idrija. Zdravnik ZD Idrija na kraju ni ugotovil vidnih poškodb.

Druga nesreča pa se je zgodila na hribu Hoje na Ajdovskem. Udeležena sta bila 63-letni pilot in 47-letni sopotnik. Po prvih ugotovitvah so zrakoplovi včeraj zjutraj vzleteli z letališča v Murski Soboti in nato na območju Trnovskega gozda prileteli v gosto meglo. Pilot je zaradi megle znižal višino letenja in ravno tako kot prejšnji zrakoplov zadel drevesa na hribu Hoje. Po trčenju je zračno plovilo padlo na tla na strmem pobočju. Pilot in sopotnik sta zrakoplov zapustila in nato v neposredni bližini počakala na reševalce. Oba udeleženca druge letalske nesreče sta utrpela telesne poškodbe, in sicer pilot poškodbo prsnega koša, 47-letni sopotnik pa poškodbo desne noge. Prvo pomoč so poškodovancema nudili pripadniki GRS iz Ajdovščine in gasilci GRC Ajdovščina, nato pa so ju na kraju zdravniško oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Ajdovščine in ju odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti PP Ajdovščina so na podlagi zbranih obvestil in drugih ugotovljenih dejstev tujo krivdo izključili. O nesrečah so obvestili preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici ter preiskovalca letalskih nesreč službe za preiskavo letalskih nesreč in incidentov.

Zrakoplova sta strmoglavila na razdalji približno 1,9 kilometra zračne linije. Policija nadaljuje ogled kraja nesreč in zbiranje dodatnih obvestil ter izvaja druge aktivnosti, da bi ugotovili vse okoliščine. Po zaključku preiskave bo podala poročilo pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.