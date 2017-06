FOTO: Zaprli so ga, češ da je morilec, zdaj zahteva 160 tisočakov

LJUBLJANA – Skoraj dvanajst let po dvojnem umoru v Dobruški vasi se je eden izmed prvih osumljencev Leon Podlogar spet znašel na sodišču. Tokrat ne na zatožni klopi (ker je bil pravnomočno oproščen, mu tja ni treba več sesti), ampak na klopi za tožeče stranke. Pred sodnico na pravdnem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča Barbaro Fajdiga Jadek je potekal poravnalni narok v njegovi 160.000 evrov vredni tožbi proti državi. In sicer zaradi 652 dni neupravičenega pripora, v katerega so ga, ko je bil star 24 let, strpali zaradi zadeve Dobruška vas in zaradi katerega je doživljal tudi duševne bolečine. Na sodišče je prišel v družbi pravosodnega policista iz zapora na Dobu, kjer, kot smo izvedeli, zaradi premoženjskih deliktov prestaja večletno zaporno kazen. Med državo in tožnikom očitno obstaja želja za sporazum, saj smo bili na koncu naroka obveščeni o pogojni poravnavi. Z drugimi besedami, dogovor mora odobriti še država. Za katero številko gre, ni znano, saj sta bili obe strani izjemno skrivnostni.

