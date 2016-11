FOTO: Zaprl pot tovornjaku, rezali so ju iz avta

GROSUPLJE – V četrtek popoldne se je v Grosupljem, v križišču Adamičeve in Gasilske ceste, zgodila prometna nesreča .

Iz ljubljanske policijske uprave so sporočili, da je voznik osebnega vozila v križišču zaprl pot vozniku tovornega vozila, ki je pripeljal po prednostni cesti.

V nesreči sta se voznik osebnega vozila in njegova sopotnica poškodovala, s kraja so ju prepeljali v UKC Ljubljana. Po do zdaj zbranih podatkih sta se poškodovala lažje.

Zaradi poškodb na vozilu (ni bilo mogoče odpreti vrat vozila) so posredovali tudi gasilci PGD Grosuplje, ki so s tehničnim posegom voznika in potnico rešili iz vozila.

Cesta je bila dlje časa zaprta za ves promet.