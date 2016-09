FOTO: Zapeljal v potok, ostal ukleščen v vozilu

ŽALEC – V sredo ob 5.34 je v Veliki Pirešici osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v drevesa, je poročala uprava za zaščito in reševanje, predstavnica za odnose z javnostjo PU Celje Milena Trbulin pa nam je povedala, da je 25-letni voznik, ki je bil sam v vozilu, iz neznanega vzroka zapeljal z vozišča v potok.

Voznik je ostal ukleščen v vozilu, s tehničnim posegom pa so ga rešili gasilci PGE Celje. Lažje poškodovanega so ga reševalci NMP prepeljali v SB Celje. Policisti so ugotovili, da ni bil pod vplivom alkohola.