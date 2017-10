LJUTOMER – V sredo ob 17.45 se je na regionalni cesti Ljutomer–Razkrižje, pred naseljem Veščica, zgodila prometna nesreča.

Voznik osebnega vozila je zapeljal s cestišča in trčil v drevo.



Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, ki so odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe in potegnili vozilo nazaj na cesto.