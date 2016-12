FOTO: Zamaskirani moški s pištolo nad prodajalki

OTOČEC – V četrtek so policiste obvestili o poskusu ropa v trgovini na Otočcu. Vanjo je vstopil zamaskirani neznanec in s pištolo v roki zahteval denar, a je nato od dejanja odstopil in pobegnil.

Nekaj pred 18. uro se je podobno zgodilo v trgovini v Šmihelu v Novem mestu, kjer pa je storilec odnesel nekaj sto evrov.

Storilec naj bi bil moški, vitke postave, visok med 170 in 180 centimetri. Čez glavo je imel v času dejanja šal, ki mu je zakrival obraz, oblečen je bil v temnejša oblačila, domnevno naj bi imel modre oči.

Na dogodek so bili takoj po prvem klicu opozorjeni policisti na širšem območju Novega mesta, v delo so se vključili tudi kriminalisti. Zbiranje obvestil in aktivnosti na terenu še potekajo, storilca za zdaj še niso prijeli, več okoliščin pa kaže na to, da gre verjetno za istega storilca, so sporočili novomeški policisti.