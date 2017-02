FOTO: Žalovanje za Andrejem onečastil s posnetkom njegovega umiranja

LJUBLJANA – »Skoraj me je kap, saj sem opazila, da je na tej facebook strani še vedno dostopen posnetek mučenja mladeniča ,« je zapisala Mirjam, ki nam je zgrožena posredovala povezavo do te strani.

Zapisala je, da je na tej strani (Andrej Cekuta RIP), ki naj bi bila sicer spominska, dostopen celotni posnetek 23-minutnega mučenja, za posledicami katerega je umrl 26-letnik. »Mislim ... To je nekaj nezaslišanega in ne morem verjeti, da se tako psihopati sprehajajo nenadzorovano med nami,« je zapisala Mirjam in dodala, da je stran že prijavila, a odgovor Facebooka je enak tistim izpred nekaj dni, ko so zapisali, da so pregledali posnetek in ugotovili, da ne krši njihovih standardov.

Smrt Andreja Cekute je pretresla vso Slovenijo. Za njim žalujejo tudi tisti, ki ga niso poznali . Za brutalna napadalca pa Slovenija zahteva celo dosmrtno ječo .